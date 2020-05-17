نجمات سينما الزعيم.. ثنائيات الكوميديا والتراجيديا والفانتازيا

قدم الفنان عادل إمام خلال مشواره الفني عددًا كبيرًا من الأفلام السينمائية التي تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا، رافقته خلالها مجموعة من الفنانات اللاتي كونّ ثنائيات مع الزعيم في أفلامه ليصبحن من العلامات المهمة في مشوار الفني واعتاد الجمهور أن يراهما سويًا في السينما.

وفي عيد ميلاد الفنان عادل إمام تستعرض "الوطن" أبرز الفنانات اللائي قدمنّ أفلامًا سينمائية مع الزعيم خلال مشواره السينمائي.

سعاد حسني

قدم الزعيم عادل إمام مع السندريلا سعاد حسني فيلمين سينمائيين فقط ولكنهما من العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية.

كان تعاون عادل إمام مع سعاد حسني الأول في عام 1981 بفيلم "المشبوه" من إخراج سمير سيف وتأليف إبراهيم الموجي، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوي، سعيد صالح، على الشريف ونعيمة الصغير.

وفي عام 1983 كان التعاون الثاني بينهما في فيلم "حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل والذي شارك في تأليفه مع إبراهيم الموجي، وشارك في بطولة الفيلم "عبدالمنعم مدبولي، جميل راتب، يحيى الفخراني وعلي الشريف".

يسرا

شاركت النجمة يسرا الفنان عادل إمام بطولة 15 فيلمًا سينمائيًا بدأها من السبعينيات عام 1978 بفيلم "شباب يرقص فوق النار" من تأليف فيصل ندا وإخراج يحيي العلمي، وفي عام 1981 شاركا بفيلم "ليلة شتاء دافئة" من إخراج أحمد فؤاد.

وبمرحلة الثمانينيات، كان النجاح حليف الثنائي يسرا والزعيم عادل إمام فقدما مجموعة من أنجح الأفلام السينمائية وأشهرها مثل "الإنسان يعيش مرة واحدة، على باب الوزير، الأفوكاتو، الإنس والجن، كراكون في الشارع والمولد" وتعاونا من خلالها مع مجموعة من كبار المخرجين والمؤلفين.

ومع فترة التسعينيات، قدم عادل إمام فيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990 والذي شاركت به الفنانة يسرا، وذلك مع بداية تعاون الثلاثي عادل إمام ووحيد حامد والمخرج شريف عرفة لتقديم الأفلام الواقعية، والتي شاركت بها الفنانة يسرا مثل: "الإرهاب والكباب، المنسي وطيور الظلام".

وعام 1998، قدم عادل إمام ويسرا فيلم الفانتازيا "رسالة إلى الوالي" من تأليف بسام إسماعيل ويوسف عثمان ومن إخراج نادر جلال، لينقطعا عن العمل السينمائي لمدة 8 سنوات ليعودا عام 2006 بفيلم "عمارة يعقوبيان" للمخرج مروان حامد.

وكانت آخر الأفلام السينمائية التي جمعت الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا عام 2009 بفيلم "بوبوس" من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان.

لبلبة

قدمت الفنانة لبلبة مع الفنان عادل إمام 10 أفلام سينمائية منذ أول تعاون بينهما في السينما عام 1970 بفيلم "برج العذراء" للمخرج محمود ذو الفقار، ليستمر التعاون بينهما بفترة السبعينيات فيقدما أفلام "شيء من الحب، 24 ساعة حب، مغامرون حول العالم، البعض يذهب للمأذون مرتين وخلي بالك من جيرانك".

وبمرحلة الثمانينيات، قدما فيلمين من أنجح أفلامهما وهما "عصابة حمادة وتوتو" عام 1982 و"احترس من الخط" عام 1984.

وتوقف التعاون السينمائي بين الثنائي لمدة قاربت العشرين عامًا، حتى تمّ عرض فيلم "عريس من جهة أمنية" عام 2004 والذي جمعهما مرة أخرى، وكانت آخر الأفلام السينمائية التي قدماها سويًا فيلم "حسن ومرقس" عام 2008 والذي شاركهما البطولة فيه النجم العالمي عمر الشريف ومن إخراج رامي إمام.

إسعاد يونس

تعاونت الفنانة إسعاد يونس خلال مشوارها الفني مع النجم عادل إمام في 8 أفلام سينمائية وتنوعت تلك الأفلام ما بين الكوميديا والجادة، وكانت بداية تعاونهما مع المخرج حسين كمال في فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس" عام 1979 بمشاركتها بدور صغير.

وفي عام 1980 شاركت بفيلم "غاوي مشاكل"، وفي العام نفسه قدمت دور البطولة أمام الفنان عادل إمام في فيلم "شعبان تحت الصفر".

ومع بداية عام 1981، ابتعدا الثنائي عن الكوميديا ليقدما الفيلم التراجيدي "أمهات في المنفى" ليعودا مرة أخرى للكوميديا عام 1983 بفيلم "المتسول"، وفي العام ذاته تعاونا مع المخرج رأفت الميهي بفيلم "الأفوكاتو" والذي جسّدت فيه إسعاد يونس شخصية شقيقة زوجة الفنان عادل إمام.

انقطع التعاون السينمائي بين عادل إمام وإسعاد يونس لمدة 23 عامًا قبل أن يتعاونا مرة أخرى عام 2006 بفيلم "عمارة يعقوبيان" والذي جسّدت به شخصية شقيقته وكان عودة قوية للفنانة إسعاد يونس للسينما مرة أخرى.

وفي عام 2010 كانت آخر الأعمال السينمائية التي شاركت بها الفنانة إسعاد يونس أمام "الزعيم" بظهورها كضيف شرف في فيلم "زهايمر".