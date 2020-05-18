خلال 33 يوما.. صوامع وشون الدقهلية تستقبل 173 ألف طن قمح

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توريد نحو 173 ألف طنًا من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وذلك خلال 33 يومًا من بدء موسم التوريد منتصف أبريل الجاري حتى اليوم.

وقال محافظ الدقهلية، نستهدف استلام 225 ألف طن، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألف و323 فدانًا.

وأوضح أن المحافظة بها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الاقماح، تستوعب ما يزيد عن 300 ألف طنًا.

وأوضح "مختار" أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد، وتتجاوب فوريًا مع أي مشكلات طارئة، للتيسير على الموردين.

وشدد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم، وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصًا على سلامه الجميع.

ومن جانبه، أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، إنه يتم استلام محصول القمح يوميًا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات، مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.