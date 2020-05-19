منع المواطنين من دخول ديوان عام الدقهلية بعد إصابة المحافظ بكورونا

أعلن هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، صدور تعليمات بمنع دخول المواطنين إلى الديوان العام من اليوم، مشيرا إلى أنه في حال دخول أحد سيكون بعد ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والتأكد من استخدام بوابات التعقيم.

وقال الشيخ، لـ"الوطن"، إنه سيتم تخفيض عدد العاملين في الإدارات بداية من غدا، وخاصة أننا مقبلون على إجازة عيد الفطر، كما سنجري اختبار كورونا لكافة المخالطين للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سنجري لهم اختبارات كورونا.

كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلي المنصورة بعد لقائه بوزير الري في مكتبه يوم الاثنين، وتوجه بعدها إلي استراحته .