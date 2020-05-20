استرداد ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضي الدولة

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول إجمالى ما تمت إزالته من تعديات على أراضى وأملاك الدولة بالبناء والزراعة ومخالفات البناء بمحافظات الجمهورية، وأعلن «شعراوى» عن نجاح الدولة خلال الفترة من ١٨ مارس حتى ١٩ مايو الجارى، فى القيام بـ٦٦٩٤ إزالة واسترداد ما يقرب من ٥ ملايين متر مربع و١٦ ألف فدان من أراضى وأملاك الدولة، بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف المحافظات، مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة ٥٢١٠ حالات تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة واسترداد حوالى ٥ ملايين متر مربع، كما تمت إزالة ١٤٨٤ حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة حوالى ١٦ ألف فدان.

من ناحية أخرى، قامت أجهزة وزارة الداخلية بتوجيه حملات مكبّرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظات، وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تأمين عدد من قرارات الإزالة التى تم تنفيذها خلال يوم واحد.

وشملت الحملات مديرية أمن أسيوط وبنى سويف، ومديرية أمن القليوبية بدوائر مراكز شرطة (الخانكة - شبين القناطر - كفر شكر - طوخ)، ومديرية أمن السويس، ومديرية أمن قنا والمنيا وسوهاج ومديرية أمن الإسكندرية بدائرة قسم شرطة (برج العرب)، ومديرية أمن جنوب سيناء بدائرة قسم شرطة (رأس سدر).