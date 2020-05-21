"البطولة".. كرارة يشوق جمهوره بصورة من موقعة البرث

نشر الفنان أمير كرارة صورة من كواليس تصوير موقعة البرث، المقرر عرضها، اليوم، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار".

وعلق كرارة، على الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلا: "البطولة".

وكان الفنان أمير كرارة طالب الجمهور، بمتابعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، مؤكداً محاولة البعض استغلال مناشدة المخرج بيتر ميمي، أمس، لأهالي شهداء حادث البرث بعدم مشاهدة الحلقة لصعوبتها عليهم.

وكتب كرارة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلاً: "مفيش حاجه اسمها ماتتفرجوش على حلقة النهاردة عشان صعب أوي والكلام دا، كله لازم يتفرج عشان البطولة النهاردة الرجولة النهاردة والرسالة النهاردة، لازم تشوفوا الرجالة وقفت إزاي عشانكو واستشهدوا إزاي عشانكو، ممكن فعلا أهلهم يتعبو بس والله هيفتخروا قدام العالم كله بولادهم الرجالة".