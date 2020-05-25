لا تجمعات أو مخالفات للإجراءات الاحترازية في ثاني أيام العيد بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة لمتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد خلال العيد لم تتلق أي شكاوى أو ترصد تجمعات للاحتفال بالعيد وفقا للتعليمات لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح المحافظ، أنه تم إطلاق سيارات بمكبرات الصوت تجوب القرى والمدن للتنبيه على المواطنين بعدم الخروج والتجمعات حفاظا على أنفسهم وشهدت حدائق ومتنزهات القناطر وشبرا الخيمة وبنها التزاما كاملا من المواطنين بعدم الخروج إليها للاحتفال بعيد الفطر كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وأهاب بالمواطنين استمرار رفع الوعي بالالتزام بالمنازل وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التى اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما شهدت قرى ومدن وكورنيش النيل بالقناطر وبنها بالقليوبية لليوم الثاني، هدوء تام وتنفيذ قرارات الإجراءات الاحترازية وساعات الحظر، وأكد أنه تم إغلاق الطرق المؤدية لمناطق التنزه والمقابر ببنها بالتنسيق مع اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن.

وأعلن اللواء إيهاب مرزوق مدير المرور، أنه تم وضع حواجز مرورية بكورنيش النيل بالقناطر وبنها وشبرا الخيمة وعدم السماح بانتظار السيارات به مع توفير المسارات البديلة.

وأشار اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إلى أنه شن حملة موسعة تم خلالها اخلاء الميدان من كافة الاشغالات ورفع كافة السيارات بمحيط كورنيش النيل ووضع مصدات خرسانية أمام قصر الثقافة حتى الميدان لمنع التجمعات الشبابية والعائلية بالتنسيق مع العميد إبراهيم الطويل مأمور مركز القناطر والمقدم أسامة مشهور رئيس المباحث.

وفي نفس السياق، أجرى المحافظ جولة تفقدية أمس بحضور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد جمعة السكرتير المساعد وبكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لمتابعة تطبيق قرار حظر المحلات ومنظومة النظافة وإزالة الإشغالات.