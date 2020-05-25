شفاء أول 3 حالات من مستشفى عزل فاقوس بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 19 حالة شفاء من فيروس كورونا، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 3 حالات شفاء من مستشفي العزل بفاقوس النموذجي للمرة الأولي في أقل من 4 أيام، و15 حالة من مستشفى العزل بالزقازيق، وحالة من مستشفي حميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، مضيفاً أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد علي اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية، مشيراً إلي أن إجمالي حالات الشفاء بالشرقية في تزايد مستمر، حيث بلغت حتي الآن 97 حالة، خلال 3 أسابيع، منهم92 حالة بمستشفى العزل بالزقازيق، و3 حالات بمستشفى فاقوس، و2 حالة بمستشفي حميات الزقازيق.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، علي المهام البطولية المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة، مثمناً دورهم الوطني، وشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني.