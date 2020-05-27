عصابة "الأصدقاء".. تفاصيل سقوط تشكيل "السرقة في الحظر" والحصيلة 9 شقق

قرر 3 أصدقاء بحلوان، تغيير نشاطهم من النشل إلى سرقة الشقق، وقاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم السطو على الشقق السكنية في القاهرة والجيزة لكنهم سقطوا فى قبضة الشرطة بعد الإبلاغ عنهم وإعداد كمين لضبطهم بعد ارتياب أحد سكان الشقق فيهم والتى كانوا يحاولون سرقتها أثناء الحظر.

تحريات وتحقيقات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بعد تعدد وقائع سرقات الشقق كشفت أن المتهمين هم 3 أصدقاء مقيمين بمنطقة حلوان فى القاهرة، وأضافت التحريات أن المتهمين لهم معلومات جنائية، وقاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدقى والعجوزة "بالجيزة"والسلام و النزهة وعين شمس" بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة 9 ضباط وتم تقنين الإجراءات وإعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع لدى عميلهم سيئ النية (مالك "محل حاسب آلى" والكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، وباستهدافه أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات "أجهزة كهربائية، هواتف محمولة".

وبعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتم عرض المتهمين على النيابة التى قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترافهم بكافة وقائع السرقة الواردة فى التحقيقات وأكدوا انهم لجأوا للسطو على الشقق لكن وجود الأهالى فى مساكنهم بسبب حظر كورونا تسبب فى القبض عليهم.