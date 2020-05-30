أديب: إثيوبيا ستبدأ ملء السد 7 المقبل.. وعودة المفاوضات مرة أخرى

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه خلال الأيام القليلة الماضية، حدثت مناوشات عسكرية بين كلا من الجيش السوداني والإثيوبي، لوجود ميليشيات تسكن على الحدود الإثيوبية السودانية للزراعة، ومدعومة بقوات من الجيش الإثيوبي: "مش عارفين ممكن الأمر ده يزيد قد أيه، لاستشهاد وإصابة عناصر من الجيش السوداني".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه لبرنامجه الحكاية، المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن إثيوبيا ستبدأ في ملء السد بحلول شهر 7 المقبل، وتحاول دائما استهلاك الوقت: "مصر اتحركت في الفترة الأخيرة، وأرسلت شكوى لمجلس الأمن وفيه تدخلات كتيرة، هنشوف عوده المفاوضات مرة أخرى خلال الفترة المقبلة".

وأوضح، أنه وفي حال العودة مرة أخرى للمفاوضات، لن يكون هناك حديث عن الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل، وهو ما تحاول الحكومة الإثيوبية فرضه على طاولة المفاوضات.

وأكد أن صانع القرار المصري لديه ملفات ثقيلة، وهي ملف إثيوبيا وسد النهضة وليبيا وملف كورونا والأثار الاقتصادية لها، والتنمية وعودة الحركة الاقتصادية في مصر: "الشيلة تقيله، وفي الكام يوم اللي فاتوا، فيه حكمة في استيعاب خلاف الأطباء في مصر"، مشيرا إلى أن الفترة الحالية، لا تحتمل وجود خلافات عميقة بين مؤسسات الدولة بعضها البعض: "شافوا إيه المطالب المشروعة للأطباء وحلها، وكان هناك حكماء".