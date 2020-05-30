5 مرات.. كيف تغيرت مواعيد الحظر منذ ظهور كورونا حتى الآن؟

منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا في مطلع شهر مارس الماضي، وتقوم السلطات المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحد من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ومنها فرض حظر التجوال.

وبسبب الظروف التي مرت بها مصر، منها اضطراب مواعيد العمل للمواطنين، وشهر رمضان الكريم، قامت الحكومة المصرية بتعديل مواعيد حظر التجوال 5 مرات، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كيف تغيرت مواعيد الحظر منذ ظهور كورونا حتى الآن؟

تغير موعد حظر التجوال في مصر

كانت أول مرة تم فرض فيها حظر التجوال يوم 26 مارس الماضي، وبدأ الحظر وقتها من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي.

وبسبب تكدس المواطنين خلال العودة من حظر التجوال، قامت الحكومة بتعديل موعد حظر التجوال يوم 10 أبريل ليكون من السادسة صباحًا، وحتى الساعة الثامنة مساءً.

ولمناسبة شهر رمضان الكريم تم تعديل موعد الحظر ليكون من السادسة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً، وبدء من 24 أبريل إلى 23 مايو.

وبعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قامت الحكومة بتطبيق حظر شبه شامل، خلال إجازة أسبوع عيد الفطر في الفترة من 24 إلى 29 مايو الجاري حيث بدء الحظر من السادسة صباحًا، وحتى الساعة 5 مساءً.

وبعد انتهاء أسبوع إجازة عيد الفطر أعلنت رئاسة الوزراء عن أن موعد حظر التجوال بداية من اليوم 30 مايو، ليكون من 8 مساءً إلى السادسة صباحًا من اليوم التالي.

وكانت رئاسة الوزراء المصرية أعلنت عن عقوبات رادعة لمن يخرق حظر التجوال تصل إلى غرامة قيمتها نحو 4 آلاف جنيه، إضافة إلى الحبس.