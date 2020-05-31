الطب العلاجي: نجهز 2 مليون شنطة أدوية لتوزيعها على مخالطي مصابي كورونا

أكد الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، أنه يتم في الوقت الحالي توصيل الأدوية لمنازل المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" كنوع من الحماية ورفع المناعة، موضحًا أن الشنطة العلاجية تحتوي على أدوية ووسائل وقاية ونشرة وقائية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "CBC".

وأضاف "غنيمة"، أنه تم توفير 3 طرق لتوصيل الأدوية للمخالطين، وهي توصيلها عن طريق الوحدات الصحية والمراكز الطبية والقوافل في بعض المناطق، حيث تم تجهيز 2 مليون شنطة أدوية لتوزيعها على المخالطين لمصابي فيروس كورونا كمرحلة أولى، والهدف هو حماية المواطنين والحد من انتشار الفيروس.

من ناحية أخرى، أكد رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، أن علاج المصابين بفيروس كورونا مبكرا جزء رئيسي من شفاء المرضى، كما أن عقار هيدروكسي كلوروكين متواجد يستخدم في المستشفيات يتم صرفه للمريض المصاب بكورونا.