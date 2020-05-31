مطار القاهرة يستقبل 310 مصريين من العالقين بالسعودية

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلتان استثنائيتان سيرتهما شركة مصر للطيران، وشركة إير كايرو لعودة المصريين العالقين بالسعودية، وعليهما 310 ‪مصريين من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن رحلات شركة مصر للطيران رقم ms642، وشركة آير كايرو sm3016 وصلتا المطار قادمتين من السعودية وعلى متنهما 310 مصريين كانوا عالقين، وصل على رحلة مصر للطيران 150 مصريا من العالقين بجدة، ورحلة شركة إير كايرو 160 مصريا من العالقين بالرياض، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.