بينهم شقيقه.. ضبط 4 قتلوا شابا وألقوا بجثته في مصرف بالشرقية 

ألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص بتهمة قتل شاب لسرقته، بينهم شقيق المجني عليه.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بتلقى مركز شرطة صان الحجر بلاغًا بالعثور على جثة شخص طافية في مياه مصرف أبو لبن.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر، وأن الجثة موثقة بالحبال ما يشير لاحتمال وجود شبهه جنائية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى تورط 4 أشخاص بينهم شقيق المتهم، وذلك لسرقة التروسيكل الخاص به، وتم ضبطهم، وتحرير محضر، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام.