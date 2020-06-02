يتحدى كورونا والإعاقة.. "رضا" ينقل المرضى بسيارته مجانا وقت الحظر بمطروح

على الرغم من إعاقته، إلا أن "رضا محمد ثابت"، أطلق مبادرة لتوصيل المرضى من المستشفيات، أوقات الحظر.

تواصل "رضا" مع مسؤولي الأمن بمستشفيات مطروح العام والنساء والتوليد ومستشفى الأطفال، تاركا رقم هاتفه لهم، للاتصال به فى الحالات التى تخرج من المستشفيات دون قدرتها على الرجوع للمنزل، ما وضع هاتفه على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا خدماته المجانية التى يقدمها للمرضى، من وإلى المستشفيات.

نسق مع الأجهزة الأمنية، للسير بسيارته الخاصة فى الشوارع أوقات الحظر، وسمحت له بعد أن علمت الرسالة الإنسانية التى يقدمها.

وتلقى اتصالا هاتفيا من مستشفى النساء والتوليد بمطروح، بوجود سيدة من سكان مدينة الضبعة، وضعت مولودها ولا تستطيع العودة لمنزلها، بعد أن كتب لها الأطباء الخروج، فتوجه على الفور للمستشفى ليلا، ونقل السيدة ورضيعها وبعض أفراد أسرتها إلى مدينة الضبعة، 270 كيلو ذهابا وعودة، رافضا أن يحصل على مقابل، أو يدخل منزلهم للضيافة، وكان رده عليهم "عملى خالص لوجه الله".

عندما علم أهل الخير من أهالي مطروح بمبادرته، تواصلوا معه ودعموه بمصروفات البنزين، فى محاولة منهم لتخفيف العبء المادى عن كاهله، ومشاركته الأجر فى مبادرته، كى تستمر.

رغم انتماء "رضا" لمحدودي الدخل، إلا أن شعوره بمعاناة الناس من الطبقات البسيطة، دفعه للتفكير فى كيفية مساعدتهم وتقديم يد العون لهم، فى ظل إمكاناته، واضعا نفسه وسيارته تحت الطلب خلال ساعات الحظر بشكل يومي لجميع الحالات المرضية، التى تحتاج إلى وسيلة مواصلات، ولم يشغله طول المسافات، وهو يقود السيارة بين المدن وبعضها في مطروح، خاصة أنها مترامية الأطراف، التي تصل إلى 550 كيلو من مدينة الحمام شرقا، حتى مدينة السلوم غربا، على الحدود الليبية، مقدما العمل الإنساني على جميع الصعوبات، التي وضعها خلفه، من أجل تقديم خدمة لمرضى مطروح.