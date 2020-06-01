فيديو.. "عبدالغفار" يحذر: إصابات كورونا قد تزيد لـ"ما لانهاية"

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن كل الاحتمالات مع فيروس كورونا ومع المنحنى "الأسُي" أي "المعادلة حسابية" واردة، حيث من الممكن أن تزيد الإصابات إلى ما لانهاية، مشيرًا إلى أن يكسر الـ"مالانهاية" هي الاجراءت والوقاية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، البعض يقول إن حضانة تستمر لـ21 يومًا، وسنفترض أن من يتحرك في المجتمع لن يصاب بالفيروس مع الاجراءات الوقائية، "اللي بيتعالجوا حاليًا هيتعافوا وهيخرجوا، والحكومة ووزارة الصحة عاملين مناورات رائعة في توافر الأماكن في المستشفيات، وفي خلال 3 أسابيع من اليوم كحد أقصى لدورة حياة الفيروس ممكن الأرقام تنتهي".

وتابع "عبدالغفار" بأن الالتزام سيقلل من دورة انتشار الفيروس، "محافظة القاهرة تحديدًا تمثل أكثر من 50% من الأعداد التي تم رصدها للإصابات بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات تبعث برسائل طمأنة على المنظومة الصحية، و"مصر من أقل دول العالم في نسب وفيات كورونا".

واستكمل "عبدالغفار" أن إمكانيات وزارة الصحة كبيرة جدًا، ونسب الإشغال متوسطة وأقل من المتوسطة، وتوجد أماكن للمصابين ولاتوجد أي مشكلات على الإطلاق، "ووزارة التعليم العالي لها 113 مستشفى، دخل منها حوالي 16 مستشفى في منظومة مكافحة كورونا، ولا نحتاج مستشفيات أخرى حتى الآن".