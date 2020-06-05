تنفيذ 12 ألف مشروع بتكلفة أكثر من مليون و600 ألف جنيه بالشرقية

قال الدكتور ممدح غراب، محافظ الشرقية، إن مبادرة "مشروعك" هو برنامج تم إطلاقه من قبل وزارة التنمية المحلية، ويتم من خلاله الإعلان عن تمويل مشروعات لتوفير فرص العمل في جميع المجالات مثل ورش النجارة وتسمين ومزارع أو أي فكرة يتقدم بها أي شخص ويتم مساعدته في دراسة الجدوى والتجريب، وهناك عدد كبير جرى تمويله وتقدم حوالي 17 ألف طلب وتم الموافقة على 12 ألف بتمويل مليار و600 مليون جنيه.

وأضاف "غراب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن التمويل يتيح أكبر فرص للعمل للشباب، ومعظم المشروعات يتم متابعتها، ومردوها جيد، وتقام معارض لعرض منتجات تلك المشروعات وهناك منافد لبيع لعرضها، حيث تم توفير 42 ألف فرصة عمل "بنشجع للشباب أنهم يتقدموا"، لافتا إلى أنه يتم الإعلان الدوري عن فرص مشروعك والإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أنه من الممكن مضاعفة عدد المتقدمين لتشجيع الشباب "كلنا عارفين إن الشباب أو اللي بيتقدم للمشروعات بيبقى متشكك إنما لما واحد يخش وياخد تمويل ومساعدته في المشروع وبيقول لزميله والمسألة تنتشر أكتر".