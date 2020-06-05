تحرير 39 مخالفة تموين للمخابز والبقالين في بلقاس بالدقهلية

قاد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، اليوم حملة مكبرة علي مخابز وأسواق مركز بلقاس، أسفرت عن تحرير 39 محضرا، وذلك بحضور مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 39 مخالفة، فحررت محاضر لعدد 18 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز تنتج خبز غير مطابقة للمواصفات، ومخبزين للتصرف فى إجمالي 27 شيكارة دقيق.

وحرر الحملة محضر تجميع بطاقات 30 بطاقة، ومخبز مغلق دون عذر، ومحضر تجميع 3025 رغيف، وبالمرور على البقالين التموينين ضبط تاجر تموينى للتصرف فى مبلغ 6500 جنيه، وعدد 2 محل تموينى مغلق، وعدد 6 عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 3 عدم استخراج شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.