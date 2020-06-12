تضم 26 محلا و3 كافيتريات.. إنشاء سوق حضارية بسيوة

أعلن اللواء وفائى الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة عن إنشاء السوق الحضارية بالواحة وذلك بدلا من الأسواق العشوائية.

وقال "الحصيوى"، الخميس، إن السوق الحضارية عبارة عن 26 محلا تجاريا، وصالتي توزيع بالدور الأرضي و20 باكية بالإضافة إلى 3 كافيتريات بالدور الثاني تخدم السوق.

وتفقد "الحصيوى" أعمال إنشاء السوق الحضارى بمنطقة أبو صحرا بمدينة سيوة تنفيذ شركة خليج سيوة للمقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية العام المالى الحالى، كما تابع أعمال إنشاء نادى الواحة والذى يقام تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح.