إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة إثر اندلاع حريق جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهم بقرية الزوك الغربية دائرة مركز المنشأة بسوهاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجرت السيطرة على الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد نشوب حريق بمنزل بقرية الزوك الغربية دائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من الفحص اندلاع حريق بالمنزل بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وانفجارها عقب ذلك، نتج عن الواقعة إصابة كل من "بخيته.ح.م"، 30 عاما بحروق من الدرجة الثانية بالساقين بنسبة 40٪، "عطا.ف.ث"، 55 عاما بحروق من الدرجة الثانية بنسبه 20٪ بالساقين، "محمد.ح.ع"، عامين بحروق من الدرجة الثانية بالكتف الأيمن بنسبة 10٪.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج، الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة..