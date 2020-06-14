وزير صحة تشيلي يستقيل بعد "أسوأ يوم" لكورونا

في وقت يتسارع به تفشي فيروس كورونا المستجد رغم إجراءات العزل المفروضة، تقدم وزير الصحة في تشيلي جايم ماناليش باستقاله، أمس.

وقال الرئيس سباستيان بينيرا بعد أسبوع من الجدل المستمر حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا: "أشكر جايم ماناليش لتفانيه".

واستقال الوزير السبت، بعد أن عرفت تشيلي الجمعة أسوأ حصيلة لضحايا الوباء مع تسجيل 222 وفاة و6754 إصابة خلال 24 ساعة.

وفي اليوم نفسه، قال المسؤول في وزارة الصحة أرتورو زونيجا، إن "الوضع في بلدنا يزداد سوءا، خاصة في منطقة العاصمة" سانتيجو، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ومنذ ظهور الإصابة الأولى في 3 مارس، سجلت تشيلي 167355 إصابة و3101 وفاة.