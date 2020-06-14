العناني: صندوق للإنفاق على حملات ترويج ضخمة للسياحة

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار عن اقتراحه تدشين صندوق للسياحة والآثار للانفاق منه على الحملات العالمية للترويج للسياحة بمصر.

وقال العناني خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر وزارة الدولة لشئون الإعلام، إن الصندوق سيتم الإنفاق منه على حملات ترويجية ضخمة على كل قنوات العالم للترويج للسياحة في مصر وذلك في وقت واحد.

وأشاد العناني بوقوف الدولة بجوار قطاع السياحة بشكل لم يحدث من قبل مؤكدًا النتائج والمكاسب الإيجابية التي حدثت من التشغيل الجزئي للفنادق بالسياحة الداخلية وتمكينهم من المحافظة على العمال وتدريبهم والإشارة لجاهزية الفنادق لاستقبال السياحة العالمية بضوابط مشددة.