التأمين الصحي: منعنا 29 طالبا من دخول امتحانات الثانوية بسبب كورونا

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ الوزارة اشتبهت في إصابة 29 طالبا بفيروس كورونا المستجد قبيل أدائهم لامتحان اللغة العربية، أمس، وتم منعهم من دخول اللجنة والخضوع للامتحان.

وأضاف ضاحي، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ التأمين الصحي حدد مستشفيات معينة لفرز الحالات الخاصة بكورونا بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، ومستشفيات أخرى لحالات الطوارئ غير المتعلقة بفيروس كورونا: "المستشفيات دي اتسلمت جداول بيها لكل عربيات الإسعاف ومعروف خط سير كل عربية إذا كانت الحالة اشتباه أو طوارئ عادية".

وأوضح أنّ مستشفيات الطب العلاجي والتأمين الصحي والتابعة لهيئة المستشفيات التعليمية، شاركت في الحدث، أمس، وحتى نهاية فترة الامتحانات، دون النظر لتبعية المستشفى، سواء تأمين أو علاجي أو تابعة للمستشفيات التعليمية أو الجامعية: "كل مستشفيات مصر مشاركة ومحدد طبيعة عملها".

وأكد أنّ الهيئة العامة للتأمين الصحي تعاقدت مع العديد من المستشفيات الخاصة والجهات العلاج الخاصة، وحال ذهب أحد الطلاب لأي من المستشفيات الخاصة ودفع حساب المستشفى، يتجه إلى رئاسة الهيئة ومعه الفواتير والتقارير الطبية، وتقوم إحدى لجان التأمين دراسة الفواتير، وتسديد جزء كبير جدا منها: "بيتراوح من 50% لـ100% طبقا للحالة ومدى أهمية تواجده بالمستشفي"ز

ولفت إلى أنّ الهيئة انتهت من التأمين على نحو 58.8 مليون مواطن بكل الفئات والأعمار: "حاليا في مبادرة 100 مليون صحة أعلنت وزيرة الصحة إن مستشفيات التأمين الصحي كلها مفتوحة للشعب المصري لمواجهة كورونا أو الأمراض المزمنة".