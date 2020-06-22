التأمين الصحي: رصدنا 3 طلاب مصابين بكورونا في امتحانات الثانوية

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ الأطقم الطبية التابعة للوزارة وللهيئة رصدت الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها داخل لجان الثانوية العامة ومدى أمان طريقة دخول وخروج الطلاب من لجانهم، مع قياس درجات حرارتهم والاطمئنان على صحتهم.

وأضاف ضاحي، خلال مداخلة عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الهيئة اكتشفت 3 طلاب مصابين بكورونا وكانوا في حالة عزل منزلي، وكان من المفترض بقائهم في العزل ليوم 25 يونيو الجاري، موضحا أنّ الهيئة رصدتهم بعد ذهابهم لأداء الأمتحانات وتم تأجيل امتحاناتهم بعد التنسيق مع رئيس اللجنة.

وأكد أنّ الهيئة اكتشفت أيضا وجود 3 طلاب كانوا مخالطين لأهاليهم المصابين بفيروس كورونا، وجرى عمل إجراءات لتأجيل الامتحانات لهم، مشيرا إلى رصد 29 طالبا يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وظهرت عليهم بعض الأعراض وتم تقييمهم صحيا ووضع بعضهم بغرف للعزل، وآخرين منهم تم تحويلهم إلى مستشفيات العزل، وجرى إصدار شهادات بذلك.