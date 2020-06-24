التنمية المحلية: أعياد الميلاد ممنوعة بالكافيهات.. ومترين بين كل طاولة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية أصدر كتابا دوريا للمحافظين، يحتوي على اشتراطات عامة لعودة الكافيهات والمطاعم والمقاهي وغيرها، وهناك اشتراطات عامة للأماكن والعاملين، ورواد هذه الأماكن، وأماكن التيك أواي "الدليفري".

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن اشتراطات فتح المطاعم والكافيهات والمحلات المرخصة، يجب على كل منشأة أن يوقع مديرها والمسؤل عنها، على ضوابط واشتراطات خاصة بالسماح بعملية التشغيل، وهذا الإقرار يحتوي على الالتزام باستقبال رواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

وشرح قاسم، أن الـ25% سيتم تطبيقها بترك مسافة مترين بين كل طاولة وأخرى، وبين كل شخص وآخر متر تباعد، مؤكدا على أن الطاولة للأسرة، لاتزيد عن 6 أفراد، وأعياد الميلاد في الكافيهات محظورة لمنع التجمهر.

وشدد قاسم، على التطهير والتعقيم للكافيهات والأثاث، والمفارش يتم تغييرها طوال اليوم، "المفرش القماش يتم غسله بعد الإستخدام لمرة واحدة، ولكن يفضل المفارش ذات الاستخدام الأحادي، وأدوات الطعام والشراب ذات الاستخدام الأحادي والمناديل".