صور.. التزام نسبي في صلاة الظهر من مسجد المرسي أبو العباس بالإسكندرية

شهدت ساحة مسجد المرسي أبو العباس في الإسكندرية، التزام عدد كبير من المصلين الذين توافدوا لأداء صلاة الظهر داخل المسجد وذلك بعد إغلاق دام لـ100 يوم وزيارة مقام المرسي أبوالعباس.

واصطف العشرات من المتطوعين من مبادرة مؤسسة الخير من أجل تعقيم المصلين أثناء الدخول بالإضافة إلى وضع العلامات والتعقيم بعد الخروج وتوزيع الكمامات وتوزيع المصلين على أماكن الصلاة وذلك بسبب الالتزام بالتباعد.

وحث إمام المسجد بعد انتهاء الصلاة المصلين على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة حيال الدخول إلى المسجد وإحضار كل شخص المصلية الخاصة به وذلك لمنع نقل العدوى مطالبا الجميع بالحفاظ على صحتهم والحفاظ على بعضهم البعض.

كما أنهى الصلاة بالدعاء برفع البلاء عن مصر وعن العالم أجمع.