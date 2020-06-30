يعذبها بالماء المغلي والسجائر.. وحشية بائع خردة مع طفلته 6 أشهر بالإسماعيلية

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية، حبس بائع خردة، 4 أيام على ذمة قضية شروع في قتل طفلته الرضيعة، وتعديه بوحشية على ابنة الـ6 أشهر.

وكان اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من العميد محمد خالد مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغا من سيدة اتهمت زوجها بالاعتداء المتكرر على طفلتها والشروع في قتلها، وتم ضبط وإحضار المتهم، وعرضه على النيابة.

وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، ومحمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، وباشرها محمود الرابط وكيل أول النائب العام، فإن المتهم "إسماعيل. أ. ع" 29 سنة، يعمل تاجر خردة، دائم الاعتداء على الطفلة الرضيعة بالضرب.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهم ربط طفلته من يديها ورجليها، وسكب على رأسها ماء مغلي، كما كان دائم إطفاء السجائر في جسدها.

وأكدت زوجة المتهم فى تحقيقات النيابة، أن زوجها ووالد الطفلة، كان دائم الشجار معها ومع طفلتها منذ ولادتها، لأنه لا يحب البنات، وكان يرغب فى أن يكون المولود ولد، وقمت برفع قضية طلاق منه للضرر، ولكن بعد جلسات عرفية وتدخل الأهل والأقارب عادت الحياة مرة أخرى، وعاود منذ أيام، اعتدائه على الطفلة مرة ثانية، وبناء عليه أصدرت النيابة قرارها السابق.