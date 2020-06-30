مساعد وزير الخارجية السابق: الموقف الإثيوبي يحتاج لتدخل المجتمع الدولي

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على كلمة وزير الخارجية خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن كلمة شكري تمثل تعبيرا صادقا عن أهمية المشهد وخطورته وكذالك ارتباط مصر الأصيل بمياه النيل والتزام مصر بالحل التفاوضي لمدة 10 سنوات وشملت قمم واجتماعات وزارية ولجان فنية ودولية وأن مصر قد خاضت المفاوضات بكل أشكالها.

وأشار إلى أن نتيجة هذه المفاوضات أن الموقف الإثيوبي يحتاج تدخل المجتمع الدولي وبالتالي تقدمت مصر بشكواها لمجلس الأمن لتدفع إثيوبيا للتفاوض بحسن نية للوصول لاتفاق قانوني ملزم لعدم اتخاذ قرار أحادي بالملء والتشغيل بدون التشاور مع دول المصب.

وأوضح: اكتسب احترام الحضور ولم يزايد على المواقف ودعم حق أثيوبيا في التنمية واقتبس من كلمة الرئيس اقتباس متميز من كلماته أمام البرلمان الأثيوبي وأحقية الشعب الأثيوبي في التنمية وأحقية شعر مصر في الحياة.