ضبط 3 قضايا اختلاس وإتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ5 ملايين جنيه
كتب:
الوطن
12:08 م | الخميس 02 يوليو 2020
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كل أشكال الخروج عن القانون.
أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا "إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي - تحويلات مالية- اختلاس مال عام" مُتهم فيها 4 أشخاص.
وبلغ إجمالي المبالغ المالية (300 ألف دولار أمريكي بما يوزاي 4 ملايين و839 جنيها- 253207 جنيه "تم ضبطها مستندياً" – 140 ألف جنيه - 7328 دولار أمريكي بما يوازي 119 ألف جنيه تقريبا، إضافة إلى مجموعة من العملات الأجنبية).
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص (تاجر مصوغات، عاملان - مقيمين بالفيوم والجيزة والقاهرة) حال تواجدهم بشارع المنصورية بدائرة القسم، وإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وبحوزتهم (4 ملايين و255 ألفا و550 جنيها- 47179 دولارا أمريكيا – 100 دينار ليبي – 250 درهما إماراتيا).
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي.