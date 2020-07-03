أستاذ صدر: الأشعة أقوى من المسحة في تحديد إيجابية الإصابة بـ كورونا

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم صدر طب الأزهر، إنه يجب ألا يعتمد الأشخاص على مسحات فيروس كورونا "ممكن أعمل مسحة تظهر إني إيجابي وفي الحقيقة أنا سلبي والعكس، والأشعة المقطعية والتحاليل بالطبع أقوى من المسحة، هل يعقل حد داخلي العيادة 7 أشعة مقطعية لأخوه وبنت خالته وبنت عمه وأفضل أقول دة سليم ودة سليم طب لية كدة؟ يا جماعة عاوزين نفهم كورونا تشبه أعراض كورونا".

وأضاف "صدقي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن يجب على الشخص الاهتمام بالأعراض، "أنا جالي حالات الأشعة المقطعية مبينة أن عنده التهابات خفيفة والمريض معندهوش أعراض بقوله ميخدش حاجة بس مع المتابعة أكنه جرح وخف".

وحذر أستاذ ورئيس قسم صدر طب الأزهر من الحمامات العامة "أي مكان مقفولة أخاف من العدوى بتاعتها وأي مكان مفتوح الإصابة فيه أخف"، مؤكدا أن الشخص الذي يظهر به أعراض بقوة هو الشخص المعدي "يقعد في بيته مينزلش"، ناصحا بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة ويفضل التباعد الاجتماعي، موضحا أنه يجب ألا نعتمد على الأشعة المقطعية في تحديد مدى شفاءنا من كورونا أم لا ولكن الاعتماد يقع على اختفاء الأعراض.