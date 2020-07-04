خالد عكاشة: الإخوان جلبت عناصر إرهابية إلى سيناء لتهديد وإرهاب الدولة

قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جماعة الإخوان، حاولت الاستحواذ على سيناء من خلال الإرهاب، لتهديد الدولة المصرية.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن التمكين وفق مشروع جماعة الإخوان، كان مخطط له منذ عشرات السنوات، قبل وصولهم إلى منصب رئاسة الجمهورية، وقد استغل ذلك المخطط في ثورة يناير، وقام بالقفز عليها مبكرا وسريعا، حتى يطبقوا مخططهم، موضحا أن ما رآه المصريين خلال عام حكم جماعة الإخوان، دفعهم للخروج للشوارع بعشرات الملايين لرفض ذلك الأمر.

وأكد أن الجماعة، كانت تخطط ليكون سيناء المخزن الإرهابي للدولة المصرية، وهو ما هدد به أعضاء الإخوان المصريين، كما قاموا بتهديد حياتهم والإرهاب وتدميرهم ومتلكاتهم، مشيرا إلى أن الجماعة استعانت بعدد كبير من العناصر الإرهابية، وقاموا بجلب عناصر إرهابية إلى سيناء، حيث أنهم استغلوا انشغال الدولة في أحداث 2011 ونجحوا في ذلك.