السكك الحديدية: صفقة الجرارات الجديدة تكلفتها 298.7 مليون دولار

قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن صفقة الجرارات التي تم توريدها إلى مصر عبارة عن 110 جرارات، وقيمة الصفقة 298.7 مليون دولار ووصل حتى الآن 70 جرارا، ويعمل منهم 50 جرارا ويتم تجهيز الباقي، مؤكدا أن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ السكة الحديد من ناحية الجرارات وهي باكورة الصفقات المتتالية.

وأضاف عبدالتواب، خلال لقائه مع جيرمين إبراهيم مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك صفقة أخرى من العربات عددها 1300 عربة تنقسم إلى 3 أجزاء منها 500 عربة عادية وهي أول التوريد، 500 عربة عادية مكيفة وسيعمل أغلبها في وجه قبلي، 300 عربة مكيفة والصفقة إجمالها مليار و160 مليون دولار وهي من روسيا ووصل 22 عربية والأسبوع القادم هناك 10 عربات أخرى.

وتابع، أنه سيتم توريد 35 عربة كل شهر وسيتم الدفع بهم تباعا في تشغيل القطارات، وهذه الصفقة أيضا هي الأضخم والأفضل أيضا في تاريخ السكة الحديد وهي عربات درجة ثانية عادية، ولكن أفضل وآدمية ومطورة أكثر من العربات التي تعمل حاليا الذي مر عليها أكثر من 40 عاما.

واستكمل، أن ما يفرق الجرارات القديمة عن الجديدة هي أنها أحدث وقدرة أعلى بنحو 4300 حصان والكبائن مكيفة وأجهزة الأمان أعلى وشاشة للسائق يري من خلالها أعطاله، وأنظمة إطفاء حريق أفضل.