"المرشدين" بالأقصر تنظم جولة سياحة للمعالم الأثرية بالمدينة

نظمت نقابة المرشدين السياحيين في الأقصر، اليوم السبت، بعمل جولة ميدانية للمعالم الأثرية استعدادا لبدء استقبال الوفود السياحية.

وأكد مصطفى رفاعي، نقيب المرشدين، أن الجولة بدأت من معبد الأقصر وبحضور كافة أعضاء النقابة بهدف الاستعداد وتشجيع الحركة السياحية ومناقشة ضوابط التعامل مع الزائرين في ظل إجراءات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وناشد أعضاء النقابة كافة السائحين والمواطنين بزيارة الأقصر دون قلق مشيدين بجهود الدولة ووزارة الآثار في إعادة الحركة السياحية بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر.