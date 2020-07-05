الديهي يناشد المواطنين بالمشاركة في انتخابات "الشيوخ": واجب وطني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ من السبت 11 يوليو وحتى 18 يوليو بمقار المحاكم الابتدائية، موجهًا دعوة عاجلة لكل من يرى في نفسه الأهلية السياسية والقدرة على العمل الحقيقي بالغرفة الثانية للتشريع المتمثلة في مجلس الشيوخ، أن يتقدم فورًا للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وناشد "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، الناخب المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية وعدم الاستماع لدعوات إعلامي الإخوان والمرتزقة الذين يعملوا من أجل الدولار بتركيا والذين دائمًا ما يشككون في الانتخابات وأي شيء يحدث في مصر منذ 7 سنوات، والذي يمثلون جملا اعتراضية لا محل لها من الإعراب الوطني، والالتزام بما تقره الدولة في كل الفعاليات لإجراء الانتخابات.

وأوضح أن إعلامي الإخوان والمرتزقة سيسعون للتشكيك في انتخابات مجلس الشيوخ، ومدى جدوى المجلس، مشددًا على أن البنيان التشريعي للدولة ليس رفاهية، والمشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني، مؤكدًا أن قطر هي الصراف الآلي لجميع الدولارات التي تنفق على العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية، وكلمة السر لها تميم بن حمد.

وأشار إلى أن الصيف الحالي في مصر صيف انتخابي وسوق عكاظ سياسي، "مش إحنا عايزين مشاركات ونخب سياسية، فلدينا نحو 1000 نائب بمجلسي الشيوخ والنواب، من بين ما يقرب من 100 ألف مرشح، يستمعون لشكاوى الناس، ويعملون على حلها، ويساعدون الدولة في إعداد التشريعات".

وناشد "الديهي"، الأحزاب السياسية بالنزول لعمل حراك سياسي وانتخابي وتشريعي، متعهدًا للهيئة الوطنية للانتخابات، والناخبين والمرشحين بوقوف الإعلام الوطني على مسافة واحدة من الجميع ونقل أي أفكار غير تقليدية، كما أن الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو النواب ليس نزهة، وإنما هو مسئولية أمام الشعب.