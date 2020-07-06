معهد اقتصادي: خُمس الشركات الألمانية تشعر بالتهديد بسبب كورونا
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(وكالات)
01:42 م | الإثنين 06 يوليو 2020
قال معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني، اليوم، إن حوالي 21% من الشركات الألمانية رأت أن أزمة فيروس كورونا المستجد تهدد وجودها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وذكر المعهد - مقره مدينة ميونيخ - في تقرير، أن "شعور خمس الشركات الألمانية بالتهديد سيدخلها ربما إلى نفق الإفلاس، الأمر الذي قد يحدث في الأشهر المقبلة".
وخص المعهد، شركات قطاع الخدمات، قائلا: "27% منها يشعر بالتهديد، ولكن النتائج المتشائمة شملت كذلك قطاع تجارة التجزئة، إذ أن 21% من شركاته تشعر بالتهديد ذاته".
وعلى صعيد قطاع السفر، قال المعهد، إن 85% من شركات السياحة والسفر مهددة بالإفلاس، فيما بدت الأرقام متفائلة بخصوص قطاع الصناعات التحويلية الذي اقتصرت فيه نسبة الشركات المهددة على 1% فقط.