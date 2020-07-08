"أقامت علاقة معه وقتلته على العشاء".. فتاة تنهي حياة عشيقها في السويس

خطة محكمة وضعتها فتاة للتخلص من عشيقها.. نفذت الفتاة العشرينية جريمتها حيث استدرجت المجني عليه بحجة إقامة معها علاقة جنسية وعقب ذلك دست له أقراصا مخدرة في الطعام حتى فقد الوعي، واستعانت بشابين آخرين خنقا المجني عليه وسرقوا متعلقاته الشخصية، ووضعوا الجثة في جوال وألقوها في أرض زراعية بمنطقة فيصل بالسويس، انتقاما منه لقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار عام والتهرب من الزواج منها.

وكشفت الفتاة تفاصيل جريمتها المروعة في أثناء التحقيق معها من قبل ضباط المباحث. وأضافت أن المجني عليه من منطقة شبين الكوم في المنوفية، تعرفت عليه قبل عام من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وتطورت العلاقة من عاطفية لعلاقة جنسية، وكان يتردد عليها للإقامة معها على مدار عام ووعدها بالزواج.

وتابعت المتهمة: "بعد رفضه الزواج قررت الانتقام منه.. اتصلت بيه لحضوره لإقامة علاقة.. وعقب الانتهاء من العلاقة حضرت له العشاء ودست فيه أقراص مخدرة.. وعقب فقده الوعي.. حضر المتهمان الآخران وقتلاه بالاتفاق معايا وتخلصنا من الجثة".

تفاصيل الجريمة المروعة كشفت عنها أجهزة الأمن بالسويس، وكانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بلاغا من مزارع، مُقيم بدائرة القسم بالعثور على جثة شخص داخل جوال مُلقى بجوار أرضه، بمجرد تلقى البلاغ، انتقلت قوة من المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة في حالة تيبس ووجود آثار خنق حول الرقبة.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالسويس، وبدأت القوات في فحص بلاغات التغيب والخطف، وأسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليه "عاطل - مقيم بدائرة مركز شبين الكوم بالمنوفية" مُبلغ بغيابه بمركز شبين الكوم بالمنوفية، وباستدعاء والده تعرف على الجثة وقرر بمغادرة نجله مسكنهما متوجها لمحافظة السويس للعمل بمنطقة السخنة.

وبدأت القوات في تتبع خط سيره وهاتفه المحمول وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وسائقين، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة.

وقررت السيدة بسابقة ارتباطها بالمجني عليه واتفاقهما على الزواج إلا أنه لم يحقق وعده، فعقدت العزم على التخلص منه، وأضافت باستعانتها بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططها، حيث استدرجت المجني عليه من محل إقامته بمدينة شبين الكوم في المنوفية، واستضافته بمسكنها ودست أقراص مخدرة له في الطعام، وعقب فقده الوعي حضر المتهمان وخنقه أحدهما باستخدام قطعة قماش فأودى بحياته، وعقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل جوال ونقلها بسيارة ملاكي "ملك أحدهما"، وتخلصوا منها بإلقائها بمكان العثور، وضبط بإرشاد المتهمين هاتفا محمول للمجني عليه، والسيارة، والإيشارب المستخدمان في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.