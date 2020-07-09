طلب إحاطة لوزير التعليم للتحرك العاجل لوقف "إتاوات المدارس"

تقدم النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن إجبار أولياء الأمور على دفع إتاوات للمدارس، عند التقديم لأبنائهم فيها مع بداية العام الدراسي، تحت مسمى التبرعات والمشاركة المجتمعية.

وأوضح أن أولياء الأمور يدخلون مقصلة الروتين الصارم لإتمام عملية نقل أبنائهم للمدارس القريبة من مساكنهم الجديدة أو عند انتقالهم من مرحلة دراسية إلى أخرى، بدءاً من رحلة "الكعب الداير" على الإدارات والمدارس، حتى دفع التبرعات الإجبارية المُبالغ فيها دون الحصول على إيصال رسمى، وهو ما يعد مخالفة يعاقب عليها القانون الإدارى، إلا أنها أصبحت عادة لا يستطيع أحد أن يتصدى لها، بسبب تعنت مديرى المدارس وعدم قبولهم لأي تلميذ إلا بعد دفع التبرع، بحجة نقص الإمكانات وحاجة المدارس إلى الدعم المالى من الأهالي، وباتت التبرعات المالية التى يتلقاها مديرو المدارس بمثابة "المال السايب" في وزارة التربية والتعليم، الذي لا يعرف أحد تقديره أو أوجه صرفه.

وأضاف أن الأمر لم يعد أمرها يقتصر على المدارس الخاصة فقط، لكنها امتدت أيضاً للقوميات وكذلك المدارس الحكومية الرسمية، وطالب النائب بوضح حد التبرعات الإجبارية على أولياء الأمور كي يتمكنوا من تحويل أبنائهم، وضرورة الرقابة على جميع المدارس لضمان حقوق الطلاب في نقلهم أو تحويلهم دون أزمة.