"كسر في الكالون".. ضبط عامل سرق 250 ألفا من شركة يعمل بها بالشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من محاسب بإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة المركز بإكتشافه سرقة (مبلغ 238 ألف جنيه) من داخل مكتب حسابات الشركة ووجود كسر بكالون بابها.

فقد أسفرت جهود فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أن مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – أحدهم "عامل سابق بالشركة" جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع "المتهم الهارب"، وقرر أحدهم "العامل السابق بالشركة" أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية بمكتب الحسابات فعقد العزم على سرقة مقر الشركة ، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين وأعد أحدهم "صاروخ" كهربائى ، وأضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة وباقى المتهمين بإستقلال مركبة "توك توك" والتوجه لمقر الشركة والدلوف لداخلها عدا أحدهم إنتظر بالخارج لمراقبة الطريق، وقام بكسر كالون غرفة الحسابات بإستخدام الصاروخ وإستولوا على (المبلغ المالى - 2 هاتف محمول - جهاز لوحى "تابلت") وفروا هاربين، تم بإرشادهم ضبط (177 ألف جنيه - 2 هاتف محمول - جهاز "تابلت" - الصاروخ الكهربائى "المستخدم فى الواقعة") وأضافوا بأن باقى المبلغ بحوزة المتهم الهارب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.