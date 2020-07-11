سماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة السورية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم، بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات دوت في ريف اللاذقية بالقرب من القاعدة الروسية في حميميم، نتيجة تصدي الدفاعات الجوية السورية لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى القاعدة الروسية، دون ورود معلومات عن أضرار حتى الآن، وفقا لما نشره موقع "العربية".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد أكد المرصد أن الدفاعات الجوية السورية، وقاعدة حميميم الروسية كانت تصدت لطائرة مسيرة في سماء ريف اللاذقية، أواخر الشهر الماضي.

وكانت روسيا، التي تتخذ من حميميم قاعدة عسكرية لها في سوريا، قد أعلنت أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.