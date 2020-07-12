إزالة 38 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ الموجة الـ(16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وكشف محافظ المنوفية، عن تنفيذ إزالة 25 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة بإجمالي مساحة 5084م2، كما تم أمس السبت تنفيذ 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 24 فدانا و16 قيراطا و14 سهما بمختلف جهات الولاية خلال اليوم الثالث من انطلاق الموجة.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تقدم 29 حالة بمركز قويسنا للتصالح على مخالفات البناء، وتم تحصيل الرسوم المقررة، كما تقدم 31 حالة بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد الرسوم المقررة.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر وتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أن الموجة تستمر حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون.