ضبط حالة غش بالمحمول في امتحانات الثانوي العام بالغربية

تلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية أمن الغربية، إخطارا بضبط الطالب "علي. ا. ع" بحوزته جهاز محمول استخدمه في محاولة للغش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تلقت غرفة العمليات بإصابة الطالبة "إلهام. ا. ع."، علمي علوم، بارتفاع في درجات الحرارة ونزلة معوية في لجنة قطور التجارية، بالإضافة إلى إصابة الطالبة "ندا. و. خ"، علمي علوم، بلجنة محمد نجيب بإدارة شرق طنطا التعليمية ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي.

كما تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، إخطارا من لجنة محمد نجيب بإدارة شرق طنطا التعليمية برفض الطالبة "منة الله. ج. م. ا." والطالبة "نوايا. ف. ر. س. ا" في الصف الثالث الثانوي، علمي علوم، كتابة أسمائهم أو أي بيانات لهم أو الإجابة عن الامتحان. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحرير محضر رسمي بمعرفة العضو القانوني باللجنة.