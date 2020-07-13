 عميد ألسن عين شمس تجرى جولة تفقدية للجان في ثاني أيام امتحانات الفرقة الرابعة

أجرت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، صباح اليوم في ثان أيام إمتحانات الفرقة الرابعة أماكن الاختبارات للتأكد من تحقيق التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات للطلاب والمراقبين، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب ؛بما يمكنهم من التركيز وتحقيق أعلى مستويات الدقة في الإجابة، حيث تم تجديد و تجهيز قاعات الامتحانات وتحديد الإدارة الخاصة بكل لجنة وزيادة اعداد الكشافات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائى اثناء اداء الطلاب لامتحاناتهم.

و باشرت انتظام تواجد مراقبي اللجان بامكانهم ؛ كما وجهت بضرورة تواجد أستاذ المادة للرد علي استفسارات الطلاب، كما تضمنت الاستعدادات التأكد من جاهزية العيادات الخاصة باللجان ووجودها طوال فترات الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية واتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب. ومن ناحية أخرى اطمأنت علي مناسبة الورقة الامتحانية لقياس مستوي الطالب والتأكد من طبيعة الأسئلة ومباشرتها وعدم خروجها عن المقرر.

وشددت علي أن إدارة الكلية تعمل بشكل فعال علي توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وفق أعلي معايير الالتزام والانضباط لكافة العاملين بالكلية من خلال التكامل بين السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والموظفين وإدارة الأمن والدفاع المدني.

كما قامت بتفقد اللجان الخاصة للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب ذوي القدرات الخاصة، واستخدامهم لأجهزة الحاسب الآلي للإجابة عن اسئلة الامتحانات.