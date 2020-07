تحويل قصة Mr. Harrigan's Phone للكاتب ستيفين كينج إلى فيلم

تم اختيار المخرج والمؤلف جون لي هانكوك لتحويل القصة القصيرة Mr. Harrigan’s Phone والتي ألفها ستيفين كينج إلى فيلم سينمائي.

سيشارك في إنتاج الفيلم رايان ميرفي وجايسون بلوم بالتعاون مع منصة نتفلكس، بحسب موقع هوليود ريبورتر.

وجون لي هانكوك، كتب عدد من الأفلام، أولها Hard Time Romance، وكتب أفلام للمخرج كلينت ستود منها A Perfect World، وMidnight in the .Garden of Good and Evil

وكتب جون لي هانكوك أيضا فيلم The Alamo، وThe Blind Side، والذي أخرجه أيضا، كما أخرج عدد من الأفلام الأخرى.

أما الكاتب الأمريكي ستيفن كينج، عرف بكتابته لقصص وروايات الخيال والتشويق والجريمة والخيال العلمي والروايات الخيالية.. وباعت كتبه أكثر من 350 مليون نسخة.

من الأفلام الني كتب ستيفن كينج قصتها، The Shawshank Redemption، وهو الفيلم الذي يحتل الترتيب الأول كأعلى فيلم تقييما في التاريخ على موقع السينما IMDB، وهو من بطولة مورجان فريمان وتيم روبنز، ومن إخراج فرانك دارابونت.

كما كتب ستيفين كينج قصة فيلم The Green Mile، من بطولة توم هانكس وعرض عام 1999 وترشح لأربع جوائز أوسكار.