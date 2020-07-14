برنامج "تحفيز المجموعات" بفيس بوك يختار 11 مشاركا من مصر

أعلنت فيس بوك، اختيار المشاركين في برنامج "تحفيز المجموعات"، وهو برنامج يقام بالتعاون مع شركة رايز أب على مدار ستة أشهر، ويهدف إلى إعداد المجموعات بالتدريب، الإرشاد، والتمويل اللازمين لتحقيق النمو.

في أعقاب فتح باب التقديم في مارس 2020، تم اختيار 11 مجموعة من مصر، ومنها أطفال مفقودة، بيكيا، Egyptian Professionals Network (EPN) ، Entreprenelle, I Make This!, Kiliim, Markazy, Nomads, Rahet Bally, The Hair Addict و VeryNile

وصرحت بري روجرز لوري، مسؤولة الشراكات المجتمعية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيس بوك: "تعبر المجموعات التي تم اختيارها للمشاركة في الدورة الأولى من برنامج تحفيز المجتمعات من فيسبوك عن قوة المجموعات وقدرتها على تقريب البشر من بعضهم وأن يشعروا بأنهم على تواصل دائم، وذلك عبر تقديم المساعدة لرائدات الأعمال، دعم الوالدين أثناء الفترات العصيبة، أو تغيير الآراء السائدة حول الصحة النفسية".

ويُمَكِّن برنامج تحفيز المجتمعات هذه المجموعات الرائعة من ترك بصمة إيجابية أكبر على العالم. نأمل أن يحقق هذا الدعم الذي يقدمه البرنامج تأثيراً استثنائياً حتى في مثل هذه الأوقات الاستثنائية. نحن مبهورون من قوة الكوادر المصرية المشاركة في البرنامج، ونتطلع إلى رؤية ما سيتمكنون من تحقيقه على مدار الأشهر الستة القادمة للوصول إلى المزيد من الأفراد، التوسع جغرافياً، وتنمية تأثيرهم.

صرح عبدالحميد شرارة رئيس شركة رايز أب: "تحتاج العديد من المجموعات -كالشركات الناشئة- إلى منصة قوية لتقديم الدعم والرعاية اللازمة ومساعدتها على إطلاق الطاقة الكامنة وتحقيقها قيمة مضافة خاصة بها، ولهذا فنحن فخورون بالتعاون مع شركة فيسبوك في تقديم هذا البرنامج الإقليمي، والذي يوفر بيئة إيجابية تدعم النمو الفعال وتحفز الابتكار من الناحية العملية".

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى، يتلقى قادة المجتمع الإرشاد والتعليم من الخبراء والمدربين الذين سيضعون منهجاً معد خصيصاً ليساعدهم على تنمية مجتمعاتهم، ثم سيعملون خلال الأشهر الثلاثة التالية على وضع وتنفيذ خططهم باستخدام التمويل والدعم المستمر من شبكة العلاقات والفريق المخصص لهذا الغرض من البرنامج. يتم منح جوائز تصل إلى 3 مليون دولار لهذه المجموعة المنتقاة من قادة المجتمع، حيث يحصل كل منهم على دعم يصل إلى 30.000 دولار.

ويختتم البرنامج بفاعلية يقوم خلالها قادة المجتمع المشاركين بعرض مجموعاتهم والتقدم الذي حققوه أمام الممولين الخارجيين والشركاء. برنامج تحفيز المجموعات هو جزء من برنامج قيادة المجموعات من فيسبوك Facebook Community Leadership Program، وهي مبادرة عالمية تستثمر في القادة الذين يقومون ببناء مجموعات حول العالم، وتهدف إلى تقريب المسافات بين الأشخاص، وتقدم لهم التشجيع والدعم على إحداث تغيير ملموس.