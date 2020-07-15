ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لـ"الشيوخ" بالقليوبية إلى 43 

ارتفع عدد مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية على المقاعد الفردية إلى 43 مرشحًا، عقب تقدم 7 مرشحين جدد في اليوم الخامس للترشح بأوراقهم بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة.

وتقدم اليوم كل من محمد عبد الواحد يونس صبيح محامي من الخانكة، وتامر عادل فريد محامي من شبرا، ومدحت السيد عبد الجواد طبيب بطوخ، ومحمد حسن سالم من كفر الصهبي بشبين القناطر وحاصل على بكالوريوس التجارة، وسيد فؤاد محمد إبراهيم من العبور والحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم، وعبد الإله علي سيد الطويل من قليوب البلد وحاصل على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية، وأحمد إسماعيل أحمد من شبرا الخيمة بكالوريوس علوم.

وكانت اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، قد تلقت أوراق 36 مرشحًا حتى أمس، بينهم عدد من المرشحين المستقلين ومرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن على المقاعد الستة الفردية للمحافظة.

فيما أجرت مستشفيات بنها التعليمي وناصر العام والقناطر الخيرية وطوخ المركزي الكشف الطبي على 57 مرشحًا محتملًا حتى الآن، منهم 26 بمستشفى ناصر العام، و16 بطوخ، و14 ببنها التعليمي، وواحد بالقناطر الخيرية، وذلك قبيل غلق باب الكشف الطبي بالمستشفيات غدًا.