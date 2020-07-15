95 مليون جنيه لحل مشكلة مياه الشرب بحي السلام بالسويس

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس طريق الخدمة الجديد بنطاقة حي عتاقة، والذي يبدأ من مدينة السلام 2 موازيًا لكوبري الجيش المصري، ويمر بكلية الطب والمستشفى الجامعي حتي مركز تدريب شركة السويس لتصنيع البترول وشركة بتروجيت.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على الشركة المنفذة سرعة إعداد المخطط العام، وتطوير المناطق الجانبية الموازية للطريق بشكل جمالي يواكب إنشاء المستشفى الجامعي وكليات الطب المجاورة التابعة لجامعة السويس.

وأشار "صقر" إلى أنه جاري أعمال توصيل خط مياه مدينة السلام من خط مياه العاشر من رمضان، للقضاء على مشكلة انقطاع المياه بمدينتي السلام 1 بحي فيصل، والسلام 2 بحي عتاقة، بعد معاناة سنوات طويلة بتكلفة 95 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمنطقة الكورنيش الجديد بطول 1200 متر، والتي تشمل إنشاء قاعة مؤتمرات وصالة استقبال وممشى وحدائق مواجهة للشاليهات، إضافة إلى شاطئ يخدم رواد الشاليهات، مؤكدًا انتهاء أعمال التطوير والتجميل خلال شهر نوفمبر المقبل.