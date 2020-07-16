رئيس "ملوي" يتناول الطعام مع عمال النظافة: "أنتو أهم موظفين عندي"

تناول اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، الطعام مع عدد من عمال النظافة، بقاعة الوحدة المحلية.

جاء ذلك بحضور، نواب المركز والمدينة، ورؤساء القرى التسع ورؤساء الأحياء بالمدينة.

وأشاد رئيس مدينة ملوي، بجهود عامل النظافة وسمو مكانتهم لدى كل المسؤولين، لافتا إلى أنه لولا جهودهم واجتهادهم وتفانيهم في العمل، ما وصلت إليه حالة النظافة على مستوى المركز والمدينة.

وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس المدينة مكافآت مالية لعمال النظافة تقديرا وتشجيعاً لهم لتفانيهم في العمل، مؤكداً انعقاد هذا اللقاء شهريا من أجل التواصل والتحفيز المستمر مع رجال منظومة النظافة، مضيفا: "أنتو أهم موظفين عندي".