مساعد رئيس "الوفد:": قائمة "الشيوخ" توحد المسار السياسى ورؤى الأحزاب

أكد المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ عن الحزب، أن المجلس الجديد هو بيت الخبرة والاستشارة المعاون لمجلس النواب، بما سيضمه من كوادر سياسية قادرة على المشاركة بما تمتلكه من مؤهلات وخبرات فى عملية صناعة القرار.

كيف ترى وجود غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ؟

- مجلس الشيوخ سيكون بيت الخبرة والاستشارة المعاون لمجلس النواب، وسيضم الكوادر السياسية التى تمتلك الخبرات القانونية والتشريعية بما يمكّنها من دراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات التى سيحيلها إليه مجلس النواب ورئيس الجمهورية وإبداء الرأى حولها.

ما الدور المنوط بمجلس الشيوخ القيام به؟

- يختص المجلس بإبداء الرأى فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد الدستور، ومشروعات الخطة العامة للتنمية، ومعاهدات الصلح والتحالف، وكافة المعاهدات المتعلقة بالسيادة، والقوانين المكملة للدستور، سواء كانت تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إليه من أمور تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

كيف يؤثر وجود مجلس شيوخ على مستوى التشريع فى مصر؟

- كل هذه الاختصاصات تضمن فى النهاية خروج تشريعات قوية تتناسب وظروف الحياة العامة التى تمر بها الدولة، فمجلس النواب ألقى على عاتقه مهمة التشريع فى مصر، فحمل خلال فترة انعقاده بالفصل التشريعى الحالى الكثير من مشروعات قوانين فى أوقات حرجة أنقذت الدولة المصرية، ومجلس الشيوخ سيكون أداة معاونة لمجلس النواب، وبمثابة بيت خبرة يبدى رأيه فى مشروعات القوانين.

ما المطلوب من الأحزاب خلال الفترة المقبلة؟

- انتخابات مجلس الشيوخ فرصة سانحة أمام الأحزاب لكى تنشط من جديد فى الشارع، فكثير من الأحزاب لم توجد بصورة مكثفة، والانتخابات توفر لها مجالاً واسعاً وكبيراً للتواصل مع المواطنين من خلال مرشحيها، ما يمنحها رواجاً وثراءً للحياة السياسية فى مصر، وستصبح الأحزاب معاونة للقيادة السياسية فى الوصول إلى معرفة احتياجات ومتطلبات المواطن.

وضعنا خطة محكمة لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية ونكثف جهودنا للتواصل مع المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم

ما خطة الحزب للتواصل مع الشارع؟

- الحزب يسعى لتكثيف جهوده للتواصل مع المواطنين والاستماع لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وجاهزية الحزب للانتخابات نابعة من سياساته التى تهدف لوجوده فى الشارع المصرى وتحقيق صدى إيجابى له بين المواطنين، فالحزب استطاع الوصول لكافة الشرائح المجتمعية والفئات واستمع لمشكلاتهم وأدرك احتياجاتهم الفترة المقبلة، وأهّل الكوادر السياسية التى يمتلكها ليدفع بها فى الانتخابات وتكون قادرة على المشاركة فى عملية صناعة القرار.

كيف ترى فكرة تكوين تحالف انتخابى موسع لخوض الانتخابات؟

- الهدف من تشكيل تحالف انتخابى هو توحيد المسار السياسى وتوحيد رؤية الأحزاب السياسية بما يضمن تمثيلاً جيداً للأحزاب، ويضمن مشاركتها جميعاً بما تحمله من أفكار ورؤى وأيديولوجيات مختلفة ومتنوعة تسهم فى تمثيل كافة الآراء والاتجاهات داخل مجلس الشيوخ، فتشكيل القائمة الوطنية جاء ملماً بكافة الأحزاب السياسية وضمن تمثيلاً مناسباً لكل حزب داخل المجلس.

سنشارك بشدة

بالطبع الحزب يشارك بقوة فى الانتخابات ويدرك أهمية تلك المرحلة من عمر الوطن، ويمتلك كوادر سياسية دفع بها ضمن القائمة الوطنية للأحزاب التى تضم 11 حزباً سياسياً، ومنذ إجراء التعديلات الدستورية الأخيرة شكّل الوفد لجاناً ووضع خطة محكمة لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لخوض غمار الانتخابات، وعقد كثير من الدورات التدريبية فى جميع المحافظات ولجميع الفئات المجتمعية من نساء وشباب وعمال وفلاحين.