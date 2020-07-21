الفصل في طعون المرشحين المستبعدين من انتخابات الشيوخ بالمنيا غدا

تقدم مستبعدان من انتخابات مجلس الشيوخ بطعنين أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح الحامدى، ضد لجنة فحص أوراق الترشح، يتظلمان فيهما من استبعادهما من كشف المرشحين.

وحددت المحكمة جلسة الغد للفصل فى الطعنين المقدمين من رمضان محمد عبدالفتاح، ومحسن مصطفى محمد، حيث حمل الطعن الأول رقم 10908 لسنة 10 خاص، وذلك لاستبعاده من كشف المرشحين بدعوى عدم استيفاء الأوراق، وعدم إرفاق شهادة الميلاد الأصل، أوتسليم نتيجة الكشف الطبي، فيما حمل الطعن الثاني رقم 10905 لسنة 10خاص، لاستبعاده من كشف المرشحين بدعوى عدم استيفاء شرط أداء الخدمة العسكرية.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا، أعلنت الاثنين الماضي الكشوف الأولية للمرشحين على مقاعد الفردي وعددها 5، وضمت 27 مرشحًا محتملًا، بعدما جرى استبعاد مرشحين لعدم اكتمال أوراقهما.

والمرشحون الـ27، بينهم 5 عن حزب مستقبل وطن، و4 عن حزب حماة الوطن، و2 عن حزب المؤتمر، و16 مستقلين.

وضمت قائمة المرشحين بحسب ترتيب الأسماء بالكشوف المعلنة.

1/ زين العابدين احمد محمد إبراهيم (مستقبل وطن).

2/ محمد عبدالحفيظ صالح محمود (مستقبل وطن).

3/ طارق حسن محمد مصطفى (مستقبل وطن).

4/ معتز احمد صفوت ابوزيد ابوطالب (مستقبل وطن).

5/ اشرف حسين عشيرى محمد (مستقبل وطن).

6/ محمد محمود عمار احمد (مستقل).

7/ حسين محمد محمود عباس (المؤتمر).

8/ عمرو حسين حسن حسين (المؤتمر).

9/ محمد حمدى عبدالستار احمد( مستقل).

10/ جابر خليفه سعد عبدالرحمن (مستقل).

11/ احمد ابوغنيمه عبدالغنى ابوغنيمه (مستقل).

12/ خالد عبدالجواد على عمار (مستقل).

13/ اسماعيل عبدالمالك محمد اسماعيل (مستقل).

14/ ياسر محمود كامل عبدالعظيم (مستقل).

15/ انطونيوس نادى اسكندر سليمان (مستقل).

16/ اسماء صابر على خليل (مستقل).

17/ عطاالله يوسف حنا مقار (حمادة وطن).

18/ كرم زكى فرج الله مريانس (مستقل).

19/ محمد صلاح محمد عيسى (مستقل).

20/ محمود سعد محمود عبدالعال (حماة الوطن).

21/ حسين عبدالرحمن عبدالعال يوسف (حماة الوطن).

22/ عثمان محمد عثمان عبدالجواد القاياتي (مستقل).

23/ هشام ابراهيم محمد محمد (مستقل).

24/ شريف نادي موسى دياب (مستقل- عضو حالي بمجلس النواب).

25/ بدر أنور حبيب حنين (مستقل).

26/ هشام أحمد عكاشه على (مستقل.

27/ ابراهيم طلعت محمود حسن (مستقل).

وتضم محافظة المنيا نحو 6 مليون مواطن، بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقًا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضافة إلي 5 مقاعد، بنظام القائمة.