الأنفاق: ماكينات VTM لاستخراج تذاكر المترو آليا بالمحطات الجديدة

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن المحطات الـ6 الجديدة والتي سيتم افتتاحهما خلال تتضمن ماكينات VTM لاستخراج تذاكر المترو آليًا ستعمل بجانب شبابيك حجز التذاكر التلقليدية الموجودة بالمحطات.

وأشار والي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه تم الانتهاء من وضع الرتوش النهائية لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو وهي "الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة - عدلي منصور"، موضحاً أنه جرى عمل الاختبارات والتجارب لتشغيل المحطات الجديدة.

وقال إن المحطات الـ6 الجديدة ستكون جاهزة أمام الجمهور قبل عيد الأضحى المبارك، كما أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشيرا إلى أن تكلفة الخط الثالث للمترو بلغت 97 مليار جنيه، وأن مترو مصر الجديدة صمم بطريقة أوروبية، منوها بأن جميع القطارات العاملة مكيفة، وأن مشروعات الأنفاق هدفها تخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى.