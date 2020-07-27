المعتدى عليه بالكويت: مش هتنازل ومحدش بيتظلم هنا واللي له حق بياخده

كشف وليد الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت، تفاصيل الحادث الذي تعرض له، مشيرًا أنه يعمل في مكان يقدم أرباحا على شكل نقط لبعض المواطنين، لافتًا إلى أنه أخبر المواطن الكويتي أنه لا يملك هذه النقاط، ولكن المواطن اعتدى عليه بالضرب "مرة واتنين وتلاتة".

وقال "وليد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "أنا احترمته أنه تعبان ومعاه مراته وابنه وراجل كبير ومينفعش أمد أيدي على راجل كبير عنده حوالي 50 سنة"، مشيرًا أنه ذهب للمخفر وقدم محضرا ضد من اعتدى عليه مضيفًا: "الدولة كلها وقفت معايا ومحدش ظلمني والناس كلها وقفت معايا".

من جهته نصح الإعلامي عمرو أديب، الشاب المصري المعتدى عليه قائلًا: "أوعي تتنازل عن المحضر وخد حقك لأنك مغلطتش وأنت تحملت جامد جدا لأن دولة الكويت دولة قانون وحقك هيجي لك".

ورد وليد قائلًا: "محدش بيتظلم في الكويت وكل اللي له شكوى بياخد حقه" مثنيًا على رئيس الجمعية ووقوفه معه ووقوف المسؤولين في الكويت معه.